Çorum\'da sis nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye indi

Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle Ankara- Samsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.