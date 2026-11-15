Çorum\'da sis nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye indi

Çorum'da sis nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Ankara-Samsun kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını azaltarak kara yolunda ilerledi.
Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle Ankara- Samsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.
Kaynak: İHA
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