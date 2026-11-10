Datça'da telef olan caretta yavrusu DEKAMER talebiyle belediyeye teslim edildi - Son Dakika
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Datça'da telef olan caretta yavrusu DEKAMER talebiyle belediyeye teslim edildi

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Datça\'da telef olan caretta yavrusu DEKAMER talebiyle belediyeye teslim edildi
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Datça\'da telef olan caretta yavrusu DEKAMER talebiyle belediyeye teslim edildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde balıkçı barınağı önünde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu. Vücudunda yaralar tespit edilen ve balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirilen yavru, DEKAMER'in talebiyle belediyeye teslim edilip gömülmek üzere götürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde balıkçı barınağı önünde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu. Vücudunun bazı bölgelerinde yaralar tespit edilen yavru deniz kaplumbağasının balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirildi.

Datça Balıkçı Barınağı önünde bir balıkçı tarafından fark edilen hareketsiz deniz kaplumbağası için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Saat 14.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Nuran Çolak, caretta caretta yavrusu üzerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, yavru deniz kaplumbağasının balıkçı ağlarına takılmış olabileceği değerlendirilirken, vücudunun bazı bölgelerinde yaralar bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık iki gündür telef halde denizde sürüklendiği değerlendirilen caretta caretta yavrusuyla ilgili ilk incelemenin ardından Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yavrunun belediyeye teslim edilmesi istendi. Bunun üzerine belediye ekiplerince teslim alınan caretta caretta yavrusu, gömülmek üzere bölgeden götürüldü.

Kaynak: İHA
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