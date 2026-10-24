Denizli'de Gazi Bulvarı açılış töreni nedeniyle 24-26 Ekim'de trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Denizli'de Gazi Bulvarı açılış töreni nedeniyle 24-26 Ekim'de trafiğe kapatılacak

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Denizli\'de Gazi Bulvarı açılış töreni nedeniyle 24-26 Ekim\'de trafiğe kapatılacak
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Denizli'de Gazi Bulvarı, Toplu Açılış Töreni nedeniyle 24 Ekim 23.00'ten 26 Ekim 00.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Tören süresince otobüs hatları alternatif caddelere yönlendirilecek, geçici duraklar belirlenecek ve detaylar ulasim.denizli.bel.tr'de incelenebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Toplu Açılış Töreni kapsamında kent merkezindeki ana arterlerden Gazi Bulvarı geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, toplu taşıma otobüslerinin güzergahları ve durakları da yeniden düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde düzenlenecek Toplu Açılış Töreni organizasyonu ve hazırlık çalışmaları nedeniyle ulaşımda geçici olarak yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Gazi Bulvarı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren 26 Ekim Pazartesi günü saat 00.00'a kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Otobüs Güzergahları ve Duraklar Geçici Olarak Yenilendi

Gazi Bulvarı'nın trafiğe kapatılması nedeniyle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs hatlarında da geçici güzergah değişikliğine gidildi. Bölgeden geçen otobüs hatları tören süresince alternatif caddelere yönlendirilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçici durak noktaları belirlendi.

Yetkililer, sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yolları tercih etmelerini hatırlatarak; değişen otobüs güzergahları, geçici durak yerleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin detaylı bilgilerin ulasim.denizli.bel.tr internet adresi üzerinden incelenebileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
OtomobilDenizliGüncelTörenÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Gazi Bulvarı açılış töreni nedeniyle 24-26 Ekim'de trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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