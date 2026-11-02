Diyarbakır\'da üç bulvar trafiği kilitlendi, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı

Diyarbakır'da, Urfa, Silvan ve Elazığ bulvarında trafik durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kentin bağlantı ve en işlek noktaları olan Elazığ, Urfa ve Silvan bulvarlarında sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Urfa Bulvarının devamındaki Silvan Bulvarında ve Elazığ Bulvarı'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İşe ve okula gidenler, ulaşımdaki yoğunluğa takıldı. Üç bulvardaki trafik haritası kırmızıya büründü.