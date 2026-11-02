DTSO destekli Bismil tarım çalıştayında yerel çözümler ele alındı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) teknik destek ve iş birliğinde, Bismil Belediyesi tarafından yürütülen "Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi" kapsamında "tarım ve iklim değişikliğine uyum" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Bismil Belediyesine bağlı Halil İbrahim Oruç Parkı'nda düzenlenen çalıştaya, Prof. Dr. Öner Çetin, Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Prof. Dr. Emine Beyza Üstün, Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak ve DTSO Proje Sorumlusu Mehmet Emin Paça katıldı. Çalıştayda, projenin hedefleri ve planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verilirken, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda, tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik yöntemler değerlendirildi. Sunumların ardından düzenlenen masa çalışmalarında ise katılımcılar, kurumlarının görev alanları ve sahadaki deneyimleri doğrultusunda görüş ve önerilerini paylaştı. Görüş alışverişinde özellikle tarımsal sulamada verimliliğin artırılması, doğal kaynakların korunması, çiftçilerin bilgiye erişiminin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Yerel çözümler geliştirilmesi hedefleniyor

Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, proje kapsamında hayata geçirilecek faaliyetlere ve Bismil'de tarım alanında geliştirilecek yerel çözüm önerilerine katkı sunması hedefleniyor. "Tarımda Kendi Kendine Yeten Bismil Projesi" ile sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.