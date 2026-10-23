Düzce'de izinsiz hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyetlerine bir hafta süre verildi - Son Dakika
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Düzce'de izinsiz hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyetlerine bir hafta süre verildi

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Düzce'de mahalle aralarında yürütülen izinsiz hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyetlerinde tespit edilen kişilere bir hafta süre verildi. Kişilerin Hurdacılar Sitesi'nde veya izinli alanlarda çalışması istenirken, ihlaller sürerse yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Düzce'de mahalle aralarında yürütülen izinsiz hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyetleri, yol kenarları ve ortak kullanım alanlarında kirliliğe sebep oldu. Denetimlerde tespit edilen kişilere faaliyetlerini sonlandırmaları için bir hafta süre verildi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde yapılan denetimlere zabıta ve polis ekipleri de katıldı. Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez ile Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Mustafa Bilgi'nin de yer aldığı denetimlerde, izinsiz atık ayrıştıran ve kamusal alanlarda kirliliğe neden olan kişiler uyarıldı. Tespitlerin ardından tutanaklar düzenlendi.

"Hurdacılık faaliyetleri izinli alanlarda yapılmalı"

Denetimlerin amacının geçimini hurdacılık ve geri dönüşüm faaliyetlerinden sağlayan kişilerin kazançlarını engellemek olmadığını belirten Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, bu faaliyetlerin belirlenen ve izin verilen alanlarda yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hurdacılar Sitesi'nde bu faaliyetler için ayrılmış alanlar bulunduğunu hatırlatan Gülmez, mahalle aralarında, yol kenarlarında, parklarda ve yeşil alanlarda atık ayrıştırılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Vatandaşlardan çevrenin temiz tutulması konusunda duyarlılık beklediklerini belirten Gülmez, "Kimsenin ekmeğiyle veya kazancıyla derdimiz yok. Ancak bu faaliyetlerin mahalle aralarında yapılması yasak. Atık dökme işini artık bırakıyoruz. Bir hafta sonra yine geleceğiz. Bu faaliyetleri istemiyoruz" dedi.

"Denetimler sürecek, ihlallere yaptırım uygulanacak"

Denetimlerin, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve talepler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Gülmez, özellikle 153 Beyaz Masa hattına iletilen şikayetlerin değerlendirildiğini söyledi. Kamusal alanların vatandaşların ortak kullanımına açık olduğunu hatırlatan Gülmez, yol, park ve yeşil alanlara atık dökülmesine ve bu alanlarda atık ayrıştırılması yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Gülmez, denetimlerde gerekli tespitlerin yapıldığını, uyarıların iletildiğini ve tutanakların tutulduğunu kaydederek, ihlallerin devam etmesi halinde ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli cezai ve idari yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Hurdacılık ve atık ayrıştırma faaliyeti yürüten vatandaşlara çağrıda bulunan Gülmez, çalışmaların Hurdacılar Sitesi'nde veya ilgili kurumlarca izin verilen alanlarda yapılmasını, atıkların da geri dönüşüme kazandırılmak üzere bu alanlarda ayrıştırılmasını istedi.

Atıklar için 153 ve alo 181 çağrısı

Gülmez, atıkların yakılması veya gelişigüzel alanlara dökülmesi gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların Düzce Belediyesi 153 Beyaz Masa hattı ya da bakanlığın Alo 181 Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceklerini belirtti. Bahçe atıkları, hacimli ev eşyaları ve tadilat atıklarının bertarafı konusunda da vatandaşların belediyeye başvurmalarını isteyen Gülmez, bu sürecin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülebileceğini kaydetti. Evsel atıkların çöp konteynerlerine bırakılması gerektiğini de hatırlatan Gülmez, konteynerlerde taşma veya çevre kirliliğine yol açan başka bir olumsuzluk yaşanması durumunda belediyeye bilgi verilmesini istedi. Belediye ekiplerinin bildirimlere mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceğini belirten Gülmez, vatandaşlara duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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