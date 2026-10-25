Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka Hamamüstü'nde beton kanal serimine başladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka Hamamüstü'nde beton kanal serimine başladı

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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka Hamamüstü\'nde beton kanal serimine başladı
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesine bağlı Hamamüstü köyünde beton kanal serimine başladı. Çalışmalarla yağmur sularının kontrollü tahliyesi ve yol altyapısının korunması hedefleniyor; ulaşım güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Gölyaka ilçesinde yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amacıyla beton kanal serim çalışmalarına başladı.

Özel İdaresi, köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve yağışların yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka ilçesine bağlı Hamamüstü köyünde beton v kanal serim çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi, yol yüzeyinde su birikintilerinin önlenmesi ve mevcut yol altyapısının korunması hedefleniyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde meydana gelebilecek su taşkınları ve yol deformasyonlarının önüne geçilmesini amaçlayan çalışmaların, köyde ulaşım güvenliğine de katkı sağlaması bekleniyor.

Köylerin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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