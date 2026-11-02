Edirne\'de yağmura rağmen vatandaşlar Saraçlar Caddesi\'nde alışverişe devam etti

Edirne'de yağmura rağmen vatandaşlar Saraçlar Caddesi'nde alışverişe devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerlerinde alışverişlerini sürdürdü. Yağmura rağmen çarşıya çıkanların oluşturduğu hareketlilik, kent merkezindeki alışveriş yoğunluğunun tamamen durmadığını gösterdi.
Edirne'de etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar alışverişlerine devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, cadde üzerindeki iş yerlerinde alışveriş yapmayı sürdürdü.
Yağış etkisini göstermesine rağmen çarşıya çıkan vatandaşlar, günlük alışverişlerini gerçekleştirdi. Özellikle Saraçlar Caddesi'nde görülen hareketlilik, yağmurlu havanın kent merkezindeki alışveriş yoğunluğunu tamamen durdurmadığını ortaya koydu.
Kaynak: İHA
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