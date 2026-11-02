Edirne\'de yağmura rağmen vatandaşlar Saraçlar Caddesi\'nde alışverişe devam etti

Edirne'de etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar alışverişlerine devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, cadde üzerindeki iş yerlerinde alışveriş yapmayı sürdürdü.

Yağış etkisini göstermesine rağmen çarşıya çıkan vatandaşlar, günlük alışverişlerini gerçekleştirdi. Özellikle Saraçlar Caddesi'nde görülen hareketlilik, yağmurlu havanın kent merkezindeki alışveriş yoğunluğunu tamamen durdurmadığını ortaya koydu.