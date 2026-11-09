Elazığ'da gece sıcaklık sıfırın altına düşünce araçların camları buz tuttu - Son Dakika
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Elazığ'da gece sıcaklık sıfırın altına düşünce araçların camları buz tuttu

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Elazığ\'da gece sıcaklık sıfırın altına düşünce araçların camları buz tuttu
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Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle araçların camlarının buz tutmasına yol açtı. Kentte gece boyunca etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı.

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kentte gece saatlerinde etkili olan soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu.

Kaynak: İHA
ElazığÇevreSon Dakika

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