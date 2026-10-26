Elazığ'ın simgesi Çaydaçıra figürü ile ay, akşam saatlerinde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'ın simgesi Çaydaçıra figürü ile ay, akşam saatlerinde görsel şölen oluşturdu

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Elazığ\'ın simgesi Çaydaçıra figürü ile ay, akşam saatlerinde görsel şölen oluşturdu
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Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nda akşam saatlerinde Çaydaçıra figürü ile gökyüzündeki ayın bir araya geldiği manzara görsel şölen sundu. Kavşaktaki figür ile ayın oluşturduğu görüntü, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ'ın simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı, akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Elazığ'ın simgesi haline gelen Çaydaçıra figürü ile gökyüzünde beliren ayın görüntüsü, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kavşakta bulunan Çaydaçıra figürü ile ayın bir araya geldiği manzara, kentin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akşam saatlerinde görüntülenen bu eşsiz manzara, Elazığ'ın simgelerinden Çaydaçıra Kavşağı'nın görsel güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
ElazığGüncelŞölenYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'ın simgesi Çaydaçıra figürü ile ay, akşam saatlerinde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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