Erzincan\'da \'1 İyilik 1 Fidan\' etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu

"1 İyilik 1 Fidan" seferberliği kapsamında Erzincan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Esentepe Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, İl Müftüsü Selim Yazıcı ve eşi Elif Yazıcı, TDV Aile, Kadın ve Gönüllülük Müdürü Ayşe Nur Kapusuz, TDV Uzmanı Özge Bezci, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmalarda, çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılmasının önemi vurgulandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Çocukların da katıldığı etkinlikte, iyilik ve gönüllülük bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına dikkat çekildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.