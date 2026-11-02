Erzincan'da göçerler, yaylada 4-5 aylık mesainin ardından hayvanlarıyla köylere döndü - Son Dakika
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Erzincan'da göçerler, yaylada 4-5 aylık mesainin ardından hayvanlarıyla köylere döndü

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Erzincan\'da göçerler, yaylada 4-5 aylık mesainin ardından hayvanlarıyla köylere döndü
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Erzincan\'da göçerler, yaylada 4-5 aylık mesainin ardından hayvanlarıyla köylere döndü
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Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, soğuklar ve yüksek kesimlerdeki kar yağışıyla köylerine dönmeye başladı. Yaklaşık 4-5 aylık yayla mesaisi biten göçerler, hayvanlarını kamyonlara yükleyip köylerine hareket etti.

Erzincan'da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

İlkbaharda günler süren yolculuğun ardından Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşan göçerlerin yaklaşık 4-5 ay süren yayla mesaisi sona erdi.

Yaz boyunca sürülerini otlaklarda besleyen göçer aileler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dönüş hazırlıklarını tamamladı. Küçükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyen göçerler, kış mevsimini geçirecekleri köylerine hareket etti.

Göçerlerden Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek, yaklaşık 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla köylerine döneceklerini ifade eden Budak, hayvanlarıyla birlikte kış dönemini geçirecekleri yerleşim yerlerine hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
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