Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt ili arasındaki sınırda yükselen 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ve çevresindeki vadiler, sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Bölgede oluşan renk cümbüşü, dronla havadan görüntülendi.

İlkbahar aylarında yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken Kop Dağı ve çevresi, sonbaharla birlikte değişen doğasıyla farklı bir görünüme kavuştu. Yaprakların sararmasıyla dağ yamaçlarında ve vadilerde oluşan renk geçişleri, seyrine doyulmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Dron pilotu Şule Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, yüksek rakımlı dağların yamaçlarına yayılan sonbahar renkleri ve vadilerin doğal güzelliği yer aldı. Bölgeye zaman zaman eşlik eden sis ve pus da manzaraya farklı bir görünüm kattı.

Kop Dağı Geçidi'ni kullanan sürücüler ve yolcular da transit kara yolu güzergahı boyunca uzanan dağların sonbahar manzarası eşliğinde seyahat ediyor.