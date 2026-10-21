Erzurum'da Kiremitlik Tepe atlama kuleleri yenileniyor, 125'lik rampa kasımda açılacak - Son Dakika
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Erzurum'da Kiremitlik Tepe atlama kuleleri yenileniyor, 125'lik rampa kasımda açılacak

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Erzurum Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama tesisinde yenileme sürüyor; 20'lik ve 40'lık rampalar bitti, 125'lik rampa kasımda açılacak. Tesisin 12 ay kullanılması ve olimpik sporcuların yurt dışına gitme ihtiyacının azalması hedefleniyor.

Erzurum'da Kiremitlik Tepe'deki atlama kuleleri yenilenerek yeni sezona hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama tesisi olan atlama kulelerinde başta pist olmak üzere tesislerde yenileme çalışmaları sürüyor.

Beton zeminlerin ahşap sistemle değiştirildiği, atlama rampaları ve düşüş pistlerinin yenilendiği tesiste, 20'lik ve 40'lık rampaların onarımı tamamlandı. En büyük rampa olan 125'lik rampanın ise yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanarak kasım ayında sporcuların kullanımına sunulması planlanıyor. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017 gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan tesisin 12 ay boyunca kullanılabilmesi hedefleniyor.

Beton zeminler ahşap sistemle değiştirildi

Atlama kulelerinde, sıcaklık farklarından kaynaklanan genleşme ve zemin sorunlarının önüne geçmek amacıyla beton zeminlerin yerine çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama sistemi uygulanırken, atlayış rampaları ve düşüş pistleri de yenilendi. Ana rampaların yanı sıra altyapı sporcularının eğitim aldığı K20 ve K40 rampalarında da çalışmalar yürütüldü. Yenileme sürecinde kulelerin yanındaki otel, Kamp Eğitim Merkezi, Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi ve mekanik tesisler de elden geçti.

125'lik rampa kasım ayında hizmete girecek

Küçük rampalardaki onarım çalışmaları tamamlanırken, en büyük 125'lik rampanın kasım ayı içerisinde kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor. İnrun adı verilen atlayış rampalarında kış aylarında buz sistemi, yaz aylarında ise sulama sistemi kullanılacak. Böylece sporcuların kar yağışına bağlı kalmadan yıl boyunca antrenman yapabilmesi amaçlanıyor. Büyük rampaların kullanıma açılmasıyla olimpik sporcuların antrenman için yurt dışına gitme ihtiyacının azaltılması planlanıyor. Geçen yıldan itibaren küçük rampalarda çalışmalarını sürdüren altyapı sporcularının ise önümüzdeki 3-4 yılda büyük rampalarda atlayış yapabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası kampların Erzurum'da yapılması hedefleniyor

Tesisin uluslararası sporcuların kamp yapabileceği ve yaz yarışmalarının düzenlenebileceği bir merkez haline getirilmesi amaçlanıyor. Kayak Federasyonu ile yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası federasyonun belirleyeceği kamp dönemlerinin ve yaz organizasyonlarının Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yüksek irtifadaki tesisin, Erzurum'da düzenlenecek 2028 Avrupa Kış Oyunları ve 2029 Üniversite Oyunları'na katkı sağlaması hedefleniyor.

"Beton zeminden ahşap zemine dönüldü"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yıl sonunda 125'lik rampanın hazır hale getirileceğini söyleyerek, "Beton zeminden ahşap zemine dönüldü. Bu, eksi ve artı sıcaklık farklarından kaynaklı genleşme nedeniyle yapıldı. Artık inşallah bu sorunla karşılaşmadan sporcularımızın 12 ay boyunca kullanabileceği hale geldi. Bu sayede hem inrunlarımız, atlama rampalarımız değişti hem de alttaki düşüş pistlerimiz yenilenmiş oldu. Bunlarla birlikte atlama kulemizin yanındaki otelimiz yenilendi. Kamp Eğitim Merkezimiz, Olimpik Hazırlık Merkezimiz ve Sporcu Eğitim Merkezimiz de yenilenmiş oldu. Mekanik tesislerimiz yenilendi. 2028 Avrupa Kış Oyunları ve 2029 Üniversite Oyunları için adaylık sürecindeki tesislerimiz şu anda hazır hale geldi. Atlama kulesi de bunlardan birisiydi. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren en büyük organizasyonlar için hazır hale gelmiş olacak. Aynı zamanda altyapı sporcularımızın kullanımı için de hazır hale gelecek" diye konuştu.

"12 ay boyunca hem yaz hem de kış aylarında kullanılır hale gelecek"

Küçük olan 20'lik ve 40'lık rampaların bittiğini ifade eden Çakmur, "Büyüğünü de inşallah 20 gün içerisinde hazır hale getirip kasım ayı içerisinde atlanır durumda sporcularımızın hizmetine sunacağız. Zaten olimpik sporcularımız da büyük rampalardan atlayamadığı için yurt dışına gidiyordu. Ancak biz geçen yıldan beri Kayak Federasyonumuzla birlikte ortak çalışma planları doğrultusunda altyapı sporcularımızı atlayışlara başlattık. Geçen yıl küçük rampalarımızda atlayışlara başlamışlardı. Şimdi onarımı tamamlanan rampalarımızda bugünden itibaren artık atlayışlar başlayacak. Altyapı sporcularımız da inşallah 3-4 yıl içerisinde büyük rampalara geçmiş olacaklar. Atlama kulelerimiz sadece kışın değil, yazın da atlanır hale gelecek. Zaten bu onarımın asıl sebebi de bu. Bu nedenle yaz atlamalarını yapamıyor ve yaz organizasyonları alamıyorduk. İşte bu sayede tesislerimiz 12 ay boyunca hem yaz hem de kış aylarında kullanılır hale gelecek. Üstelik yukarıdaki inrun dediğimiz atlama rampalarımız buz sistemiyle değişti. Bunlar artık kışın sadece karla değil, yazın da sulama sistemiyle daha kaygan hale gelerek atlanabilir olacak. Dolayısıyla bu sayede 12 ay kullanılabilir hale geldi" şeklinde konuştu.

"Kamp dönemlerini ve yaz yarışmalarını Erzurum'da yapmayı planlıyoruz"

Amaçlarının özellikle yaz kamplarını Erzurum'da düzenlemek olduğunu aktaran Çakmur, "Uluslararası federasyonun belirlediği hem kamp dönemlerini hem de yaz yarışmalarını Erzurum'da yapmayı inşallah planlıyoruz. Kayak Federasyonumuzun girişimleriyle yazın hem büyük organizasyonları almak hem de atlama sporcularımızı kamp merkezlerimizde ağırlamak istiyoruz. Elbette şu anda bu tesisler çok bulunmaz bir nimet. Hem Türkiye'miz hem de Avrupa için atlama kulelerinin bu seviyede olması, yüksek irtifada da önemini ortaya koyacak" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Kiremitlik Tepe atlama kuleleri yenileniyor, 125'lik rampa kasımda açılacak - Son Dakika
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