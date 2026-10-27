Eskişehir Büyükşehir, Aşağı Söğütönü'nde bulvarlarda trafik işaretlemesini tamamladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir, Aşağı Söğütönü'nde bulvarlarda trafik işaretlemesini tamamladı

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Eskişehir Büyükşehir, Aşağı Söğütönü\'nde bulvarlarda trafik işaretlemesini tamamladı
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğütönü'ndeki Aydın Ünlüce, 100. Yıl ve 1527. Bulvar'da yol çizgi ve trafik işaretleme çalışmalarını tamamladı. Kavşaklarda sinyalizasyon devreye alınırken yaya geçidi, otobüs durağı ve park alanı işaretlemeleri yenilendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki bulvarlarda yol çizgi ve trafik işaretleme çalışmalarını tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent içi ulaşımda güvenliği artırmak ve trafik akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Aydın Ünlüce Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve 1527. Bulvar'da yol çizgi ve trafik işaretleme uygulamalarını tamamladı. Gerçekleştirilen düzenlemelerle sürücülerin, yayaların ve bisikletlilerin trafikte daha güvenli ve konforlu hareket edebilmesi için bulvarlar yeni trafik işaretlemeleriyle hazır hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında kavşaklardaki araç, yaya ve bisikletli geçişleri düzenlenirken trafik akışının daha kontrollü ve güvenli sağlanması amacıyla sinyalizasyon sistemi de devreye alındı. Yol şerit çizgileri, yaya geçitleri, otobüs durak alanları ile bisiklet ve motosiklet park alanlarının işaretlemeleri tamamlandı. Trafik levhalarıyla da yol kullanıcılarının doğru yönlendirilmesi sağlandı.

"Bi'Fikirle Eskişehir" projesi hayata geçirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların önerileriyle şekillenen "Bi'Fikirle Eskişehir" projeleri kapsamında yer alan "Park Yerlerinin Çizilerek Belirtilmesi" projesini de bu çalışma alanında hayata geçirdi. Araçların park edebileceği alanların çizgilerle belirginleştirilmesiyle park düzeninin sağlanması, düzensiz parkın önüne geçilmesi ve yol kapasitesinin daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Tamamlanan çizgi ve işaretleme çalışmalarıyla park alanları daha görünür hale gelirken yaya geçitleri ve trafik yönlendirmeleri de netleştirildi. Böylece bulvarlarda araç, bisiklet ve motosiklet parklarının daha düzenli yapılmasına katkı sağlanırken tüm yol kullanıcıları için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

Kaynak: İHA
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