Eskişehir\'de dondurucu soğukta araç camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı

Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç camları buz tuttu, ağaç dallarında kırağı oluştu.

Eskişehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde ve yüksek kesimlerde dondurucu soğuklar yaşandı. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar buz tutmuş araç camlarını temizlemekte güçlük çekerken, park ve bahçelerdeki ağaç dallarının üzeri buz tabakası ve kırağı ile kaplandı.