Eskişehir'de hava parçalı olacak, Sarıcakaya'da sıcaklık 26 dereceye çıkacak - Son Dakika
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Eskişehir'de hava parçalı olacak, Sarıcakaya'da sıcaklık 26 dereceye çıkacak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus görülecek. Kentte en yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 26, en düşük sıcaklık Mihalıççık'ta 17 derece olacak.

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli, Eskişehir çevrelerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 17 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İHA
MihalıççıkSarıcakayaEskişehirMihalgaziGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hava parçalı olacak, Sarıcakaya'da sıcaklık 26 dereceye çıkacak - Son Dakika
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