Göllübağları'nda doğayla bağ kurmayı amaçlayan Amasya Orman Okulu'nun yapımı sürüyor - Son Dakika
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Göllübağları'nda doğayla bağ kurmayı amaçlayan Amasya Orman Okulu'nun yapımı sürüyor

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Amasya'nın Göllübağları mevkiinde kurulacak Amasya Orman Okulu'nun yapım çalışmaları sürüyor. Tesiste inceleme yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, çocukların doğayla bağ kurarak çevreye duyarlı bireyler olmasını hedeflediklerini söyledi.

Amasya'da çocukların keşfedip doğayla bağ kurarak eğitim alacağı Amasya Orman Okulu'nun yapım çalışmaları sürüyor.

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Göllübağları mevkiinde kurulacak olan eğitim merkezinde çocukların erken yaşlarda doğa ve çevre bilinci kazanması, oyun ve keşif yoluyla fiziksel ile zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Projeyle çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak ormanların korunması ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmelerini istediklerini anlatan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, "Çocuklarımızın doğanın rehberliğinde özgüvenli, çevreye duyarlı farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Özer, yakında hizmete girmesi planlanan tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Göllübağları'nda doğayla bağ kurmayı amaçlayan Amasya Orman Okulu'nun yapımı sürüyor - Son Dakika
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