Hatay Antakya\'da kuyuya düşen at, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

Hatay Antakya'da kuyuya düşen at, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen at, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan at, sağlık kontrolleri için Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen at, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede meydana gelen olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yürüttükleri koordineli çalışma sonucunda atı kuyudan çıkardı.
Kurtarılan at, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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