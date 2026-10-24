Iğdır Aralık'ta kapanan köy yollarında ekipler taşımalı eğitim için seferber oldu - Son Dakika
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Iğdır Aralık'ta kapanan köy yollarında ekipler taşımalı eğitim için seferber oldu

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Iğdır Aralık\'ta kapanan köy yollarında ekipler taşımalı eğitim için seferber oldu
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Iğdır Aralık\'ta kapanan köy yollarında ekipler taşımalı eğitim için seferber oldu
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde yağışla kapanan Adetli ve Kolikent köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve köy halkının ulaşımının sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aralık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından harekete geçti. Yağış nedeniyle Adetli ve Kolikent köy yollarında meydana gelen tahribat ve kapanmalar üzerine, gelen ihbarlar doğrultusunda iş makineleri bölgeye sevk edildi. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, köy halkının il ve ilçe merkezleriyle ulaşımının kesintisiz devam etmesi amacıyla yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiAralıkEğitimGüncelIğdırÇevreSon Dakika

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