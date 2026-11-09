Kastamonu Ağlı\'da kar sonrası ormanlar beyaza büründü, görüntüler havadan alındı

Kastamonu Ağlı'da kar sonrası ormanlar beyaza büründü, görüntüler havadan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da hafta sonu yağan kar, Ağlı ilçesindeki köy ve ormanların yanı sıra ilçe merkezlerini de beyaz örtüyle kapladı. Ağlı'da karın oluşturduğu manzara ve karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Kastamonu'nun Ağlı ilçesi havadan görüntülendi.
Kastamonu'da hafta sonu yağan kar köyler, ilçe merkezleri ve ormanları beyaz örtüyle kapladı. Ağlı ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara mest etti. İlçedeki ormanlar ve ortaya çıkan kar manzaraları havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?