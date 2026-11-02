Kastamonu Doğanyurt\'ta köye inen ayı evlerin yakınında dolaştı, o anlar kamerada

Kastamonu Doğanyurt'ta köye inen ayı evlerin yakınında dolaştı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Kurt köyünde sabah 06.00 sıralarında köye inen ayı, evlerin yakınında bir süre dolaştı. Ayının sakin adımlarla ilerleyip ormanlık alana yöneldiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sabah saatlerinde köye inen ayının evlerin yakınında dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Doğanyurt ilçesi Kurt köyünde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan köye inen ayı, yerleşim yerinde bir süre dolaştı. Evlerin yakınından geçen ayı, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. Ayının köydeki gezintisi, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ayının sakin adımlarla ilerlediği ve evlerin yakınından geçerek uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: İHA
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