Kayseri'de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de geçen haftadan bu yana düşen hava sıcaklıklarının ardından sabah saatlerinde kent genelinde sis etkili oldu. Yollarda görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye inerken kent merkezindeki bazı evler yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri'de sis etkili oldu.
Geçen haftadan itibaren sıcaklıkların düştüğü Kayseri'de sabah saatlerinde kent genelinde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesi yollarda yaklaşık 20 metreye düşerken, kent merkezinde de bazı evler, yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.
Kaynak: İHA
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