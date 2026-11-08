Kayseri\'ye mevsimin ilk karı düştü, kent merkezinde kısa süreli etkili oldu

Kayseri'ye mevsimin ilk karı düştü, kent merkezinde kısa süreli etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, kent merkezinde hafif ve kısa süreli oldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde aralıklı hafif kar yağışı tahmin edildiğini açıklamıştı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye yılın ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde de hafif de olsa etkisini gösterdi. Kent merkezine kısa süreli yağan kar bir süre sonra etkisini yitirdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" denilmişti.
Kaynak: İHA
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