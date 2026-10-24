Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi
Haber Videosu

Kilis'te 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında köy yollarında sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Vali Ömer Kalaylı, Mehmetali köyünde yapılması planlanan sathi kaplama yolda inceleme yaparak İl Özel İdaresi yetkilisinden bilgi aldı.

Kilis'te köy yollarının ulaşım konforunu artırmak amacıyla 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Özel İdaresinin 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılması planlanan yolda incelemelerde bulundu.

Yolun mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgi alan Vali Kalaylı, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cengiz Yanık ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKilis ValiliğiÖmer KalaylıİncelemeGüncelKilisYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:38:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei