Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu inceledi

Kilis Valisi Kalaylı, Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılacak yolu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında köy yollarında sathi kaplama çalışmaları sürüyor. Vali Ömer Kalaylı, Mehmetali köyünde yapılması planlanan sathi kaplama yolda inceleme yaparak İl Özel İdaresi yetkilisinden bilgi aldı.
Kilis'te köy yollarının ulaşım konforunu artırmak amacıyla 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında sathi kaplama çalışmaları sürüyor.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Özel İdaresinin 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılması planlanan yolda incelemelerde bulundu.
Yolun mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgi alan Vali Kalaylı, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İncelemelere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cengiz Yanık ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Kaynak: İHA
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