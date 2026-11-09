Kocaeli\'de Kartepe yollarında 49 bin metre çizgi kış öncesi yenilendi

Kocaeli'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan yollarda, kış sezonu öncesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol çizgi çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kayak merkezine ulaşımın sağlandığı Maşukiye, Derbent ve Arslanbey güzergahlarında toplam 49 bin metre yol çizgisini yeniledi.

Çalışmalar kapsamında eğimli ve keskin virajların bulunduğu kesimlerde 7 bin 350 metrekarelik alanda şerit çizgileri yenilenerek sürücülerin yol takibinin kolaylaştırılması hedeflendi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1600 metre yükseklikte bulunan Kartepe'de özellikle kış aylarında sis, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesi düşebiliyor. Bu nedenle çalışmalarda, araç farlarından aldığı ışığı yansıtarak gece ve sisli havalarda görünürlüğü artıran sarı renkli soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.

Kış turizmi döneminde yoğun araç trafiğine sahne olan güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalarla, sürücülerin özellikle virajlı ve eğimli yollarda şeritleri daha kolay takip edebilmesi hedefleniyor.