Konya'da ceviz üreticileri hasada başladı, kilogramı 250-300 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Konya'da ceviz üreticileri hasada başladı, kilogramı 250-300 liradan alıcı buluyor

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Konya\'da ceviz üreticileri hasada başladı, kilogramı 250-300 liradan alıcı buluyor
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Konya'nın Beyşehir'in de aralarında bulunduğu ceviz üretiminde öne çıkan ilçelerinde yağışların ardından hasat başladı. Bahçelerde toplama, ayıklama ve kurutma sürerken rekoltede bolluk yaşanıyor; ceviz kilogramı 250-300 liradan alıcı buluyor.

Konya'nın ceviz üretimiyle öne çıkan aralarında Beyşehir'in de olduğu farklı ilçelerinde olgunlaşan cevizler, üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı.

Yağışların ardından uygun hava şartlarının oluşmasıyla ceviz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Cevizler toplandıktan sonra yeşil dış kabuklarından ayrıştırılarak ürünün kalitesini korumak amacıyla kurutma işlemine geçiliyor. Bahçelerde bir yandan toplama ve ayıklama, diğer yandan kurutma çalışmaları devam ediyor. Yörede bu yıl etkili olan yağışların ceviz üretimine de olumlu yansımasıyla rekoltede bolluk yaşanırken, cevizler yörede kilogramı 250-300 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri de kırsal mahallelerde ceviz üreticileriyle bir araya gelerek hasat ve kurutma süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulundu. Uzmanlar, üreticilere, yağışların ardından olgunlaşan cevizlerin gecikmeden hasat edilmesi, dış kabuklarından ayrılan ürünlerin ise uygun sıcaklık ve havalandırma şartlarında kurutulması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA
BeyşehirEkonomiGüncelKonyaÇevreSon Dakika

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