Kütahya\'da 590 kamu yatırım projesine ilk 9 ayda 7 milyar 62 milyon lira harcandı

Kütahya'da 2026 yılının ilk 9 ayında kamu yatırımları için 7 milyar 62 milyon lira harcama yapıldı. İlde yürütülen 590 kamu yatırım projesinin toplam tutarı 12 milyar 653 milyon liraya ulaşırken, projelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55,82 oldu.

Kütahya 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında Valilik Büyük Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen kamu yatırımlarının mevcut durumu, yılın ilk dokuz ayındaki gerçekleşmeler, kurumlar arası koordinasyon ve yatırımlarda karşılaşılan sorunlar ele alındı.

590 projenin 215'i tamamlandı

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre Kütahya'da toplam 12 milyar 653 milyon lira tutarında 590 kamu yatırım projesi bulunuyor. Söz konusu projeler için yılın ilk dokuz ayında 7 milyar 62 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55,82 olarak kaydedildi. Projelerin mevcut durumuna ilişkin verilerde 215 yatırımın tamamlandığı, 251 projenin yapımının sürdüğü, 32 projenin ihale aşamasında bulunduğu belirtildi. Henüz başlanmayan proje sayısı 91 olurken, 1 projenin ise tasfiye edildiği bildirildi.

Kütahya'daki kamu yatırımları için ayrılan ödeneklerin sektörlere göre dağılımında madencilik yüzde 20,31 ile ilk sırada yer aldı. Madenciliği yüzde 19,20 ile ulaştırma, yüzde 15,26 ile konut ve yüzde 14,95 ile diğer kamu hizmetleri izledi.

Ödeneklerin yüzde 10,20'si eğitime, yüzde 7'si tarıma, yüzde 5,67'si imalata, yüzde 3,42'si sağlığa, yüzde 3,41'i enerjiye ve yüzde 0,57'si turizm sektörüne ayrıldı.

Afet risk azaltma planı da değerlendirildi

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, toplantının açılışında kamu yatırımlarının mevcut durumunun ve kurumlar arasındaki koordinasyonun değerlendirileceğini belirterek, yatırımların zamanında tamamlanmasının önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca yatırımların dokuz aylık gerçekleşme durumu, sosyoekonomik gelişmeler, kurumlar arası koordinasyon, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.