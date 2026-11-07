Malatya Darende\'de yapımı tamamlanan Ürfü Pektaş Cami törenle ibadete açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde hayırsever Pektaş ailesinin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yenice Mahallesi Ürfü Pektaş Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Caminin açılışı Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın yaptığı dua ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Programda Darende İlçe Müftülüğü ilahi grubu tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahi dinletisi sunuldu. Açılış programına Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Pekdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Buğra Ambarkütükoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Şen, Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür edilirken, İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından cami beratı hayırsever Pektaş ailesine takdim edildi.