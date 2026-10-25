Malatya Hekimhan\'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu

Malatya Hekimhan'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okuduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde onlarca dağ keçisi, metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda sürü halinde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Neredeyse 90 derecelik açıya sahip kayalıklarda çevik hareket eden keçilerin görüntüleri dikkat çekti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sarp kayalıklarda ilerleyen onlarca dağ keçisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda sürü halinde rahatça hareket eden keçiler, adeta yer çekimine meydan okudu.
Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde görüntülenen yaban keçileri, sarp kayalıklarda ilerledi. Onlarca keçiden oluşan sürünün dik ve engebeli arazide çevik hareketlerle ilerlemesi dikkat çekti. Neredeyse 90 derecelik açıya sahip yamaçlarda ustalıkla hareket eden keçiler, kayalıkların üzerinde yol aldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, onlarca dağ keçisinin metrelerce yükseklikteki kayalıklarda sürü halinde ilerlediği görüldü.
Kaynak: İHA
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