Malatya Hekimhan'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu - Son Dakika
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Malatya Hekimhan'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu

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Malatya Hekimhan\'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu
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Malatya Hekimhan\'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu
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Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde onlarca dağ keçisi, metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda sürü halinde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Neredeyse 90 derecelik açıya sahip kayalıklarda çevik hareket eden keçilerin görüntüleri dikkat çekti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sarp kayalıklarda ilerleyen onlarca dağ keçisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda sürü halinde rahatça hareket eden keçiler, adeta yer çekimine meydan okudu.

Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde görüntülenen yaban keçileri, sarp kayalıklarda ilerledi. Onlarca keçiden oluşan sürünün dik ve engebeli arazide çevik hareketlerle ilerlemesi dikkat çekti. Neredeyse 90 derecelik açıya sahip yamaçlarda ustalıkla hareket eden keçiler, kayalıkların üzerinde yol aldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, onlarca dağ keçisinin metrelerce yükseklikteki kayalıklarda sürü halinde ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya Hekimhan'da onlarca dağ keçisi dik yamaçlarda yer çekimine meydan okudu - Son Dakika
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