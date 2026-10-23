Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de sağanak, Edirne'de yerel kuvvetli olacak

Ülke genelinde kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25