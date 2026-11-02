Meteoroloji Kıyı Ege ve Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörüyor - Son Dakika
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Meteoroloji Kıyı Ege ve Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörüyor

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Meteoroloji'nin tahminine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile yurdun çeşitli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Kıyı Ege ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Kaynak: İHA
AkdenizMarmaraAntalyaGüncelYaşamÇevreMuğlaEgeSon Dakika

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