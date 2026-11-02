Meteoroloji Muğla\'da yarın kuvvetli sağanakla ani sel ve hortum riskine dikkat çekti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Salı) yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Muğla genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.