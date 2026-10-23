Sakarya Hendek\'teki Dikmen Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen Dikmen Yaylası görsel şölen sundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan yayla çevresindeki ağaçlar, mevsimin etkisiyle renk değiştirdi. Yeşilden kızıla uzanan tonların hakim olduğu ormanlık alanlar, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Mertcan İrme, "Doğanın güzellikleri. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Her mevsimin kendine has güzelliği var. Sonbaharın renkleri güzel" ifadelerini kullandı.