Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü - Son Dakika
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Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü

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Sakarya Hendek\'teki Dikmen Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimdeki Dikmen Yaylası'nda ağaçlar sonbaharla sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünerek görsel şölen oluşturdu. Mertcan İrme, bölgenin her mevsim ayrı güzelliği olduğunu söyleyip sonbahar renklerini güzel bulduğunu belirtti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen Dikmen Yaylası görsel şölen sundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan yayla çevresindeki ağaçlar, mevsimin etkisiyle renk değiştirdi. Yeşilden kızıla uzanan tonların hakim olduğu ormanlık alanlar, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Mertcan İrme, "Doğanın güzellikleri. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Her mevsimin kendine has güzelliği var. Sonbaharın renkleri güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Hendek'teki Dikmen Yaylası sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü - Son Dakika
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