Sinop\'ta biyolojik çeşitlilik için 550 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Sinop'ta biyolojik çeşitlilik için 550 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DKMP, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla Sinop'ta 550 sülünü doğal yaşam alanlarına bıraktı. Salımın bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Sinop'ta biyolojik çeşitlilik için yürütülen çalışmalar kapsamında 550 sülün doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatının korunması ve doğal ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sinop'ta 550 sülün doğayla buluşturuldu. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki varlığının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla gerçekleştirilen salımın, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürüttüğümüz sülün salımı çalışmalarında sona yaklaşarak Sinop'ta 550 sülünü yaşam alanlarıyla buluşturduk. Türlerin ekosistemdeki varlığını destekliyor, koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
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