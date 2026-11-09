Sinop'ta Dranaz'da ve Çangal'da mahsur kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Dranaz'da ve Çangal'da mahsur kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

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Sinop\'ta Dranaz\'da ve Çangal\'da mahsur kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
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Sinop\'ta Dranaz\'da ve Çangal\'da mahsur kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
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Sinop'un yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Dranaz Geçidi ve Çangal Dağı'nda son iki gündür ulaşımda aksamalara yol açıyor. Yolda mahsur kalan sürücü iş makinesi yardımıyla kurtarılırken ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için 24 saat esasına göre çalışıyor.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kasım ayının ilk haftasında başlayan ve özellikle Dranaz Geçidi ile Çangal Dağı bölgelerinde son iki gündür etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir sürücü, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Sinop-Boyabat güzergahındaki Dranaz Geçidi ile Boyabat-Ayancık arasındaki Çangal Dağı mevkisinde ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtemel buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekipler 24 saat esasına göre hazır beklerken, sürücülere de dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun tedbirler almaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: İHA
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