Sivas Gençlik Merkezi Gökpınar\'da Doğu Türkistan ve Türk bayraklarını dalgalandırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sivas Gençlik Merkezi, Doğu Türkistanlı insanlara destek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sivas Gençlik Merkezi gönüllüleri ve personellerinin katılımıyla Gürün Gökpınar Gölü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gölün eşsiz turkuaz suları üzerinde Doğu Türkistan'ın turkuaz renkli ayyıldızlı bayrağı ile şanlı Türk bayrağı birlikte açıldı. Dron çekimleriyle ölümsüzleştirilen bu anlamlı görüntülerle kardeşlik, dayanışma ve ortak hafızaya vurgu yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte geziye katılan genç, "Bugün burada yalnızca iki bayrağı yan yana açmadık kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu gösterdik. Gökpınar'ın turkuaz sularında turkuaz renkli Doğu Türkistan bayrağını dalgalandırmak bizim için çok anlamlıydı. Mesafeler uzak olabilir ama gönül bağlarımız her zaman yakın" dedi.

Programın devamında ise bölgenin doğal güzelliklerinden Şuğul Vadisi ziyaret edilerek gençlere bölgenin doğal güzelliği gösterildi.