Sivas\'ta yükseklerde kar 25 santimetreye ulaştı, sürü sahipleri hazırlıksız yakalandı

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken, hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı.

Sivas'ta gece etkili olan kar yağışı özlenen görüntüler oluşturdu. Sivas'ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yüksekli. Yağan karla birlikte Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin de zorlu karla mücadele çalışması başladı. Hayvancılık yapanlarda hazırlıksız yakalandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle, yaylalarda mahsur kalmak istemeyen sürü sahipleri büyük baş hayvanlarını köylerdeki ahırlara indirdi.