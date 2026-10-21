TİGEM Sivas Ulaş'ta koçları sürüye kattı, 2027 Mart'ta 9 bin 900 kuzu bekleniyor

Sivas'ta asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katımı, renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sürülerde hareketlilik başladı. Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesindeki koyun sürüsü meradan indi. Her yıl ekim ayı ortasında gerçekleştirilen koç katımı bu yıl da yapıldı. Sürü ile buluşturulmadan önce sprey boyalarla boyanan koçlar, dualarla sürüye katıldı. Asırlık usullerle gerçekleştirilen koç katım töreni, dronla ile havadan görüntülendi. Ekim ayında gerçekleştirilen koç katımı sonrası mart ayında kuzuların doğması planlanıyor. 2027 mart ayında yaklaşık 9 bin 900 kuzunun doğması bekleniyor.

"Koçlarımızı süsledik ve sürüye kattık"

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şefi İbrahim Vefa Durdu, "Bugün koç katımını gerçekleştirdik. Koç katımı ekim ayı içerisinde oluyor. Mart ayında doğmasını planladığımız kuzular için koyunlarımıza koç katımı gerçekleştirdik. Bizim işletmemiz 8 bin analık bir işletme. Toplam hayvan varlığımız ise 14 bin civarında. Bu sene 8 bin anadan 9 bin 600 kuzu doğumu hedeflenmekte. Bu koyunlar soğuğa dayanıklı Kangal Akkaraman ırkı. Koçlarımızı süsledik ve sürüye kattık. Şimdi mart ayındaki doğumları bekleyeceğiz" dedi.