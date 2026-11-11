Trabzon Çaykara\'daki Uzungöl, kar sonrası güneşle beyaz manzaraya büründü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı, manzara ortaya çıktı. Yeşil çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgedeki yeşil çam ağaçlarının üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, göl çevresi ve dağların karla bütünleşen görüntüsü güneşin de açması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, kar yağışıyla birlikte yaz aylarındaki yeşil görünümünü geride bırakarak kış mevsiminin beyaz güzelliğine büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan ormanlık alanlar ve göl çevresindeki doğal güzellikler dikkat çekti.