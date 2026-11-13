Trabzon'da Panavra ve Balık Kayalıkları'nda hayalet ağlar dronlarla temizlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da Panavra ve Balık Kayalıkları'nda hayalet ağlar dronlarla temizlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da Panavra ve Balık Kayalıkları\'nda hayalet ağlar dronlarla temizlenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB destekli ROWER Projesi kapsamında Trabzon açıklarındaki Panavra ve Balık Kayalıklarında hayalet ağlar su altı dronlarıyla tespit edilip temizlenecek. 18 ülkeden 33 ortağın yer aldığı projede veriler, bölgenin Deniz Koruma Alanı ilan edilmesi sürecine katkı sağlayacak.

Avrupa Birliği destekli ROWER Projesi kapsamında Trabzon açıklarındaki Panavra (Mezgit Adası) ve Balık Kayalıklarında deniz ekosisteminin korunması için çalışma başlatılıyor. 18 ülkeden 33 ortağın yer aldığı projede, su altı dronlarıyla hayalet ağlar tespit edilerek denizden çıkarılacak.

Avrupa Birliği Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı çerçevesinde desteklenen ROWER Projesi ile Karadeniz'in hassas denizel ekosistemlerinin korunması hedefleniyor. Trabzon açıklarında bulunan Panavra (Mezgit Adası) ve Balık kayalıklarında yürütülecek çalışmalarla biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, deniz habitatlarının iyileştirilmesi ve deniz canlıları için tehdit oluşturan hayalet ağların temizlenmesi amaçlanıyor.

Avrupa'nın 18 ülkesinden 33 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilen ROWER (Restoring Oceans and Waters in European Regions) Projesi'nin açılış toplantısı, geçtiğimiz günlerde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlendi. Tartu Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve 48 ay sürecek projenin açılış toplantısına Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü temsilen İl Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Altun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar ile Proje Koordinatörü Fatoş Pekgöz katıldı. Toplantıda projenin uygulama takvimi, teknik faaliyetleri, iş paketleri ve Trabzon'da gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Hayalet ağlar su altı dronlarıyla tespit edilecek

Projenin Trabzon ayağında en dikkat çekici çalışmalardan biri, deniz tabanında terk edilmiş veya kaybolmuş av araçları olarak bilinen hayalet ağların temizlenmesi olacak. Bu kapsamda uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) kullanılarak derin resif alanlarında görüntüleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilecek. Belirlenen ağlar, denizel habitatlara zarar verilmeden uygun teknik yöntemler ve dalgıç müdahaleleriyle çıkarılacak.

Denizden çıkarılacak hayalet ağların ardından ekosistemde meydana gelen değişimler de takip edilecek. BRUV adı verilen yemli uzaktan su altı video sistemleri ve görsel gözlem yöntemleriyle balık toplulukları, biyolojik çeşitlilik ve habitat şartları incelenecek.

Panavra ve balık kayalıkları için koruma hedefi

Projenin önemli hedeflerinden biri de Trabzon açıklarında bulunan Panavra ve Balık Kayalıklarının korunmasına yönelik bilimsel ve yönetsel altyapının oluşturulması olacak. Halihazırda resmi koruma statüsü bulunmayan bu alanlarda yapılacak çalışmalarla elde edilen verilerin, bölgelerin Deniz Koruma Alanı ilan edilmesine yönelik süreçlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu çalışmalarla hassas denizel habitatların korunmasının yanı sıra balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve ekosistemlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Yerel balıkçılar da projeye dahil edilecek

Trabzon'daki çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek. Projeye yerel balıkçılar, su ürünleri kooperatifleri, kamu kurumları, bilim insanları ve bölgesel paydaşlar da dahil edilecek.

Yaşayan Laboratuvar (Living Lab) yaklaşımıyla bilimsel bilgi, yerel deneyim ve kamu yönetiminin bir araya getirilmesi planlanıyor. Böylece denizel restorasyon çalışmalarının yerel paydaşların katılımıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

2026-2030 yılları arasında yürütülecek ROWER Projesi ile Trabzon'un denizel ekosistemlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi bekleniyor. Projede geliştirilecek su altı izleme teknolojileri ve restorasyon yöntemlerinin, Karadeniz'deki benzer ekosistemlerin korunması için de örnek oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTrabzonEkonomiGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
Türkiye maçı öncesi soğuk duş İtalya, Fransa’yı öne geçtiğine pişman etti Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:19
Bursa’da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
Bursa'da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 09:40:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon'da Panavra ve Balık Kayalıkları'nda hayalet ağlar dronlarla temizlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android