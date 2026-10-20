Uludağ\'ın 1060 pınarı sonbahar yağmurlarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor

Sonbaharın tüm renklerini barındıran Uludağ'ın eteklerinde, yağan yağmurlar ve zirveden süzülen kar suları etkileyici bir tabiat şöleni sunuyor.

Sarı ve turuncunun her tonuna bürünen yaprakların arasından coşkuyla akan dereler, çıkardığı melodik seslerle zirveye yürüyen doğaseverleri eşsiz bir huzur yolculuğuna çıkarıyor.

Eteklerden aşağı süzülen berrak suların sunduğu görsel şölen, sonbahar yürüyüşçülerine mola verdiren ve anı ölümsüzleştiren tarifi zor muazzam manzaralar oluşturuyor.

Evliya Çelebi'den Tanpınar'a

Tarih boyunca mitolojiye, edebiyata ve seyahatnamelere konu olan Uludağ pınarları, asırlardır kesilmeyen gür sesini bugün de koruyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözleriyle ölümsüzleştirdiği ve "ab-ı hayat" olarak nitelendirdiği 1060 pınarlı Uludağ, yabancı seyyahların notlarında da "Sular Cenneti" ve "Pınarlar Cenneti" olarak anılıyor.

Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Bursa'da su sesi, bir rüyanın uyanık tarafıdır. Uludağ'ın karlarından süzülen bu gümüşten iplikler, şehrin damarlarında dolaşan asil bir kandır" mısralarında tarif ettiği o asil akıntı, bugün sonbaharın serin rüzgarıyla birleşerek Uludağ eteklerinde adeta zamanı durduruyor.

Asırlardır süren "Cennet Bahçesi" mirası

Bithinya Krallığı'ndan bugüne uzanan su tesisleri ve Evliya Çelebi'nin 23 bin evde aktığını belirttiği bereketli pınarlar, Bursa'nın tarihi dokusunu şekillendirmeye devam ediyor.

Yıllar önce bünyesinde barındırdığı 28 akarsu, 13 ayazma ve 145 içilebilir su kaynağı ile doğanın en cömert davrandığı köşelerden biri olan Uludağ, sonbaharda suyun ve doğanın ritmine kulak vermek isteyen ziyaretçilerini etkilemeyi sürdürüyor.