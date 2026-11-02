Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere sahada teknik bilgi veriyor - Son Dakika
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere sahada teknik bilgi veriyor

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere sahada teknik bilgi veriyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Serkan Bilir ve teknik personelle kent genelinde üreticileri ziyaret edip sorunlarını dinliyor. Ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve tarımsal destekler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde üreticileri ziyaret ederek tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve teknik personelle birlikte gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde üreticilerle birebir görüşerek üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları dinliyor. Ziyaretlerde mevcut durum değerlendirilirken üreticilere çözüm odaklı teknik bilgiler aktarılıyor.

Saha çalışmaları kapsamında bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, sulama, gübreleme ve toprak verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alınıyor. Hayvan sağlığı, refahı ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri hakkında da üreticilere bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Hasat öncesi ve sonrası üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra İyi Tarım Uygulamaları, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların etkin kullanımı konularında teknik öneriler paylaşılıyor. Ayrıca tarımsal destekleme programları, kırsal kalkınma projeleri ve tarım sigortaları hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Üreticilerin bilgi ve tecrübelerini sahada dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise; "Üreticilerimizin bilgi ve tecrübelerini sahada dinleyerek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla yürütmeye, güçlü üretim ve güçlü kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
Serkan BilirEkonomiGüncelTarımÇevreUşakSon Dakika

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