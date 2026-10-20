Vali Dallı, Ilgaz Dağı kayak sezonu hazırlıklarını toplantıda değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Dallı, Ilgaz Dağı kayak sezonu hazırlıklarını toplantıda değerlendirdi

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Vali Dallı, Ilgaz Dağı kayak sezonu hazırlıklarını toplantıda değerlendirdi
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Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın kayak sezonu hazırlıkları, Vali Meftun Dallı başkanlığındaki toplantıda görüşüldü. Toplantıda tesis, ulaşım, enerji, altyapı ve sağlık önlemleri ele alındı; Dallı, ziyaretçiler için tedbir alındığını ve çalışmaların takip edileceğini belirtti.

Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın kayak sezonuna hazırlanması için yürütülecek çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın yeni sezona hazırlanması için yürütülecek çalışmalar toplantıda ele alındı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, bölgedeki tesislerin sezon hazırlıkları başta olmak üzere, ulaşım ve enerji, araç parkı, altyapı ve su yönetimi, ilk yardım ve sağlık, etkinlikler ve kayak sporu etkinlikleri konularında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Vali Meftun Dallı, Ilgaz Dağı'nın sahip olduğu doğal güzellikler ve kış turizmi potansiyeliyle Kastamonu'nun önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek ziyaretçilerin yeni sezonda herhangi bir sorun yaşamamaları için tedbirlerin alındığını ve sezon süresince bu çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Ilgaz DağıKastamonuEnerjiGüncelTurizmÇevreDoğaSon Dakika

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