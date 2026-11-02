Vali Masatlı, Antakya\'da Asi Nehri ıslahı ve Ata Köprüsü çalışmalarını yerinde gördü

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da Asi Nehri'nde yürütülen ıslah, taşkın önleme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje sahasında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, nehir yatağının düzenlenmesi, taşkın risklerinin azaltılması ve kıyı alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, yapımı devam eden tarihi Ata Köprüsü'nde de incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeyle Asi Nehri çevresinin düzenlenmesi ve Ata Köprüsü'nün tarihi kimliğinin korunarak şehir yaşamındaki işlevinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla nehir ve çevresinin şehir estetiğine, ulaşıma ve sosyal yaşama katkı sunan bir alana dönüşeceğini ifade etti.