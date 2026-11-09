Van'da kar sürücüleri lastikçiye yöneltti, kış lastiği 15 Kasım'ı beklemeden takıldı - Son Dakika
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Van'da kar sürücüleri lastikçiye yöneltti, kış lastiği 15 Kasım'ı beklemeden takıldı

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Van\'da kar sürücüleri lastikçiye yöneltti, kış lastiği 15 Kasım\'ı beklemeden takıldı
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Van'da dün akşam etkili olan kar ve sıcaklık düşüşü sürücüleri 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilere yönlendirdi. Lastikçilerde yoğunluk ve sıra oluştu, buzlanma riski nedeniyle kışlık bakımlar erkene alındı; lastikçiler sürücülere son günü beklememeleri çağrısında bulundu.

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve şehir merkezinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araç sahipleri, muhtemel buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle kış lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etti. Lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler sıra beklemek zorunda kaldı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığı Van'da, sürücüler güvenli seyahat edebilmek için araçlarının kışlık bakımlarını erkene aldı.

Lastikçiler ise kar yağışının ardından iş yoğunluğunun arttığını belirterek, sürücülere son günü beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
OtomobilGüncelÇevreVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kar sürücüleri lastikçiye yöneltti, kış lastiği 15 Kasım'ı beklemeden takıldı - Son Dakika
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