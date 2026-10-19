Zonguldak Saltukova\'da vatandaşlar sel sonrası yetersiz kanallara tepki gösterdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde dün yaşanan sel baskınlarının ardından vatandaşlar, su tahliye kanallarının yetersizliğine tepki gösterdi. Evini su basan yaşlı bir kadın, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, "Her sene sel sularından bıktık. Buraya yeni bir kanal yapın" sözleriyle yetkililere seslendi.

Zonguldak'ta 18 Ekim Pazar günü etkili olan şiddetli yağışlar, Saltukova beldesinde su baskınlarına yol açtı. Yukarı köylerden ve Hacılar mevkisinden gelen yağmur suları, yerleşim alanlarına kadar ulaşırken bazı evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Havalimanı yolu, demiryolu çevresi ve konutların bulunduğu bölgenin girişinde de su birikintileri oluştu.

Yağışların ardından yaşanan sel baskınları, beldedeki altyapı sorununu yeniden gündeme getirdi. Su tahliye kanallarının taşmasıyla evlerine su giren vatandaşlar, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek kalıcı önlem alınmasını istedi.

"Her sene aynı şeyi yaşıyoruz"

Sel sırasında evine kadar ulaşan sulardan güçlükle kurtulduğunu anlatan yaşlı bir kadın, yaşadığı korkunun ardından yetkililere tepki gösterdi. Özellikle Çaycuma Kaymakamına seslenen kadın, bölgedeki su baskınlarının her yıl tekrarlandığını söyledi.

Yaşlı kadın, "Her sene sel sularından bıktık. Buraya yeni bir kanal yapın!" diyerek mevcut altyapının yenilenmesini istedi. Evlerini ve ahırlarını su basan diğer vatandaşlar da dün yaşanan taşkın sırasında hayvanlarını ve eşyalarını korumaya çalıştı. Bazı yollarda biriken sular araçların geçişini güçleştirirken, su tahliyesini sağlayan kanalların taşması nedeniyle belediye ekipleri de müdahalede zorlandı.

Yeni kanal ve menfez talebi

Bölge sakinleri, özellikle Hacılar yönünden gelen yağmur sularının yerleşim alanlarına ulaşmadan tahliye edilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istedi. Havalimanı yolu, demiryolu çevresi ve TOKİ girişindeki su giderlerinin de yoğun yağışlarda yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, mevcut kanalların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünkü selin ardından yaşadıkları mağduriyeti anlatan vatandaşlar, aynı sorunların tekrar etmemesi için yeni tahliye kanalları, menfezler ve dere ıslahı çalışmalarının yapılmasını talep etti.