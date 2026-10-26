Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları'nda vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları'nda vatandaşların taleplerini dinledi

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Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları\'nda vatandaşların taleplerini dinledi
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Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Cuma Buluşmaları kapsamında Bediüzzaman Camii'nde vatandaşların taleplerini dinledi. Korkusuz, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Polatlı ailesini de ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi; bu ziyaretlerle iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.


Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret ve buluşmalarını sürdürüyor.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları'nda vatandaşların taleplerini dinledi

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Cuma Buluşmaları” kapsamında Bediüzzaman Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Korkusuz, cuma namazının ardından beraberindeki daire amirleriyle birlikte hemşehrilerinin talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlar tarafından iletilen hususlar değerlendirilerek kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları'nda vatandaşların taleplerini dinledi

Hane Ziyaretleri Kapsamında Polatlı Ailesine Ziyaret

Diyadin ilçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, hane ziyaretleri kapsamında Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Polatlı ailesini de ziyaret etti. Aile bireyleriyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Korkusuz, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz, Cuma Buluşmaları'nda vatandaşların taleplerini dinledi

Ziyaret sırasında aileyle yakından ilgilenen Kaymakam Korkusuz, misafirperverliklerinden dolayı Polatlı ailesine teşekkür ederek aileye sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen Cuma Buluşmaları ve hane ziyaretleriyle vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, talep ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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