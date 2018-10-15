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Son Dakika D&R

Son Dakika D&r Haberleri

  • Eskişehir ve Edirne'de 'Mustafa Kemal' Coşkusu
    15 Eki Eskişehir ve Edirne'de 'Mustafa Kemal' Coşkusu

    GAZETECİ Yılmaz Özdil yeni kitabı 'Mustafa Kemal'i Eskişehir ve Edirneli okurları için imzaladı.

  • Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Kort Dergisi'ne Konuştu
    07 Nis Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Kort Dergisi'ne Konuştu

    Çağla Büyükakçay: TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı sabırsızlıkla bekliyorum.

  • D&r 20. Yılında 200 Milyon Ziyaretçi Ağırlayacak
    05 Nis D&r 20. Yılında 200 Milyon Ziyaretçi Ağırlayacak

    Türkiye'ye kitap okumayı sevdirmek üzere yola çıkan D&R, 20. yaşını kutluyor.

  • Gani Müjde, İmzaladığı Kitabına Okurunun Karikatürünü de Çizdi
    02 Nis Gani Müjde, İmzaladığı Kitabına Okurunun Karikatürünü de Çizdi

    BODRUM'da yaşayan mizah yazarı ve yönetmen Gani Müjde, 'Nbr Cnm' isimli kitabını D&R Mağazası'nda okurları için imzaladı.

  • Aytemiz'den Motorcu Dostu Istasyon Projesi
    31 Mar Aytemiz'den Motorcu Dostu Istasyon Projesi

    Aytemiz'den motorcu dostu istasyon projesiBuse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Motorcu Dostu projeleri ile motosiklet kullanıcılarına özel ünitelerle hizmet verildiğini açıkladı.

  • Aytemiz'den Motorcu Dostu İstasyon Projesi
    31 Mar Aytemiz'den Motorcu Dostu İstasyon Projesi

    Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Motorcu Dostu projeleri ile motosiklet kullanıcılarına özel ünitelerle hizmet verildiğini açıkladı.

  • D&R'dan otomobil dolusu kitap sürprizi!
    28 Mar D&R'dan otomobil dolusu kitap sürprizi!

    Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, yeni yıla heyecan katan çekilişinin büyük ödülü 'Suzuki Baleno'yu kazanan talihliyi açıkladı.

  • D&r'dan Otomobil Dolusu Kitap Sürprizi
    28 Mar D&r'dan Otomobil Dolusu Kitap Sürprizi

    Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, yeni yıla heyecan katan çekilişinin büyük ödülü "kitap dolu Suzuki Baleno"yu Emre Tolan'ın kazandığını açıkladı.

  • Hayranları Mazhar Alanson'u imza gününde Sarı Laleler'le karşıladı!
    20 Mar Hayranları Mazhar Alanson'u imza gününde Sarı Laleler'le karşıladı!

    Yoğun ilgi gören imza gününde hayranları Mazhar Alanson'a Sarı Laleler şarkısına atıfta bulunarak çiçek hediye etti.

  • Bursa? da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor
    17 Mar Bursa? da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor

    Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile 13'üncü Eğitim Fuarı'nın kapıları yarın açılıyor.

  • Dha Yurt Bülteni-10
    17 Mar Dha Yurt Bülteni-10

    KURTULMUŞ'TAN HALEP'TEKİ CAMİ SALDIRISI AÇIKLAMASI (EK)1)"BU MİLLET EMPERYALİST ÇAPULCULARA MÜSAADE ETMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ"Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehitlikleri ziyaret eden 100...

  • Bursa'da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor
    17 Mar Bursa'da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor

    – TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile 13'üncü Eğitim Fuarı'nın kapıları yarın açılıyor.

  • Mabel Matiz
    11 Mar Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 11 Mart'ta Route Denizli sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Türkiye'de En Çok Kadınlar Kitap Satın Alıyor
    07 Mar Türkiye'de En Çok Kadınlar Kitap Satın Alıyor

    D&R'ın yaptığı incelemeye göre, Türkiye'de kitapların yüzde 64'ünün kadınlar tarafından satın alındığı açıklandı.

  • Mabel Matiz
    04 Mar Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 4 Mart'ta Dedeman Otel Şanlıurfa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Mabel Matiz
    03 Mar Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 3 Mart'ta Salon Elit Batman sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Aydın Doğan Vakfı'ndan Geleceğin İletişimcilerine Ödül
    22 Şub Aydın Doğan Vakfı'ndan Geleceğin İletişimcilerine Ödül

    AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması'nda genç iletişimler ödüllendirildi.

  • Mabel Matiz
    18 Şub Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 18 Şubat akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.

  • Mabel Matiz
    11 Şub Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 11 Şubat akşamı IF Performans Hall Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşuyor.

  • Azra Kohen, 14 Şubat'ta D&R İstinye Park'ta kitaplarını imzalıyor
    09 Şub Azra Kohen, 14 Şubat'ta D&R İstinye Park'ta kitaplarını imzalıyor

    Fi-Çi-Pi serisinin yazarı Azra Kohen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde D&R İstinye Park'ta okurlarıyla buluşacak; bu özel günün anısına kitaplarını imzalayacak.

  • Cenk Eren Sevgililer Günü'ne özel albümünü imzalıyor
    07 Şub Cenk Eren Sevgililer Günü'ne özel albümünü imzalıyor

    Cenk Eren, Sevgililer Günü öncesinde aşk dolu 'Ferdi Özbeğen Şarkıları' albümünü 12 Şubat Pazar günü 15.00'te D&R Suadiye'de 'aşk'la imzalayacak.

  • Mabel Matiz
    04 Şub Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 4 Şubat'ta Dorock XL sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Konsola İki Yeni Oyuncu
    31 Oca Konsola İki Yeni Oyuncu

    RIG serisinin yeni modelleri olan RIG 400 HS ve RIG 400 HX, konsol oyunlarının müdavimlerine heyecan katacak.

  • Dha Yurt Bülteni - 13
    28 Oca Dha Yurt Bülteni - 13

    HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, evinde gözaltına alındıDİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

  • Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu
    28 Oca Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu

    MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.

  • Mersin - Deniz Türkali, Okurları Ile Buluştu
    28 Oca Mersin - Deniz Türkali, Okurları Ile Buluştu

    Deniz Türkali, okurları ile buluştuMERSİN'e gelen ünlü oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.

  • Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu
    28 Oca Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu

    MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.

  • D&R'da yeni atama
    16 Oca D&R'da yeni atama

    D&R'da "Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine perakende sektörünün başarılı isimlerinden Mehtap Alp atandı.

  • Hediye Deneyimini Değiştiren Uygulama:
    16 Oca Hediye Deneyimini Değiştiren Uygulama:

    Mobil hediye gönderme uygulaması Jestiniyap, Türkiye'nin hediyeleşme alışkanlıklarını değiştirmek ve jest yapmaya yepyeni bir boyut kazandırmak için yola çıktı.

  • Playstation Vr, Satışta!
    12 Oca Playstation Vr, Satışta!

    Sanal gerçeklik deneyimini oyuncuların oyunun dünyasına taşıyan PlayStation VR, 1699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

  • Playstation Vr, 24 Ocak'ta Türkiye'de!
    11 Oca Playstation Vr, 24 Ocak'ta Türkiye'de!

    Sanal gerçeklik deneyimini oyuncuların oyunun dünyasına taşıyan PlayStation VR, 1.699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla 24 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.

  • 2016'nın En Çok Dinlenen ve Okunan Yapımları Belli Oldu
    04 Oca 2016'nın En Çok Dinlenen ve Okunan Yapımları Belli Oldu

    2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunları belli oldu. Listeye göre, yerli müziklerde Tarkan'ın "Ahde Vefa" albümü en çok satanlar listesinde birinciliği göğüsledi.

  • 2016'da En Çok Tarkan Dinledik, Kırmızı Saçlı Kadın Okuduk ve FIFA 17 Oynadık!
    29 Ara 2016'da En Çok Tarkan Dinledik, Kırmızı Saçlı Kadın Okuduk ve FIFA 17 Oynadık!

    Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunlarını açıkladı.

  • Plantronics Artık D&r'larda
    24 Ara Plantronics Artık D&r'larda

    Türkiye'deki kulaklık potansiyelini değerlendiren Plantronics, bundan böyle D&R mağazalarında yerini alıyor.

  • Mabel Matiz
    24 Ara Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 24 Aralık akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.

  • Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi
    21 Ara Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi

    Sony'den 31 Aralık'a kadar oyunlarda indirim kampanyası var. Kaçırmayın!

  • Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi
    17 Ara Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi

    Sony, 16 – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere, oyunlarda indirim kampanyası düzenliyor.

  • Mabel Matiz
    16 Ara Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 16 Aralık'ta gerçekleşecek konseri Ooze Venue sahnesinde.

  • Mabel Matiz
    10 Ara Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 10 Aralık'ta Hayal Kahvesi Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Mabel Matiz
    09 Ara Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 9 Aralık'ta Hayal Kahvesi Gaziantep sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Mabel Matiz
    08 Ara Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 8 Aralık'ta Hayal Kahvesi Adana sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Yılmaz Özdil, Eskişehir'deki Kurtuluş Müzesi'ne Hayran Kaldı
    06 Ara Yılmaz Özdil, Eskişehir'deki Kurtuluş Müzesi'ne Hayran Kaldı

    İMZA günü için Eskişehir'e gelen gazeteci- yazar Yılmaz Özdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte gezdiği Kurtuluş Müzesi'ne hayran kaldığını söyledi.

  • Mabel Matiz
    03 Ara Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 3 Aralık'ta Dorock XL sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Mabel Matiz
    26 Kas Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 26 Kasımda Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Black Friday' İndirim Rüzgarı Esiyor
    20 Kas Black Friday" İndirim Rüzgarı Esiyor

    En sevilen PS4 oyunlarında "Black Friday" indirim rüzgârı esiyor: "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" 129 TL!

  • Mabel Matiz
    19 Kas Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümüyle 19 Kasım'da Tudors Alanya sahnesinde.

  • Ps4 Oyunlarında Black Friday Kampanyası
    19 Kas Ps4 Oyunlarında Black Friday Kampanyası

    En sevilen PS4 oyunlarında "Black Friday" indirim rüzgarı esiyor.

  • Mabel Matiz
    18 Kas Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümüyle 18 Kasım'da Tudors Arena sahnesinde.

  • Plantronics'ten Backbeat Pro2
    18 Kas Plantronics'ten Backbeat Pro2

    Plantronics, 24 saat kesintisiz kullanım özelliğiyle BackBeat PRO2'yi kullanıcıların beğenisine sunuyor.

  • Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı
    13 Kas Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı

    DOĞAN Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Bodrum'da 'Kızlarıma Notlar' isimli kitabını okurları için imzaladı.

  • Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı
    13 Kas Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı

    DOĞAN Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Bodrum'da 'Kızlarıma Notlar' isimli kitabını okurları için imzaladı.

  • Bodrum Kızlarıma Notları Bodrum'da Okurları Için Imzaladı
    13 Kas Bodrum Kızlarıma Notları Bodrum'da Okurları Için Imzaladı

    Doğan Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Kızlarıma Notlar" isimli kitabını okurları için imzaladı.

  • Mabel Matiz
    11 Kas Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 11 Kasım'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • İstanbul'da Yalın İzdihamı
    07 Kas İstanbul'da Yalın İzdihamı

    Pop müziğin başarılı ismi Yalın, 5 Kasım Cumartesi günü Kanyon D&R'da yüzlerce seveniyle imza gününde buluştu.

  • Mount & Blade: Warband, Ps4'te!
    03 Kas Mount & Blade: Warband, Ps4'te!

    Türk yapımı ünlü RPG oyunu "Mount & Blade: Warband" PS4 platformunda.

  • İşte Playstation4 Pro'nun Fiyatı
    01 Kas İşte Playstation4 Pro'nun Fiyatı

    PlayStation 4 Pro tüm dünya ile aynı anda 10 Kasım'da satışta.

  • Mabel Matiz
    28 Eki Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 28 Ekim'de gerçekleşecek konseri Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde.

  • Mabel Matiz
    26 Eki Mabel Matiz

    Mabel Matiz sevilen şarkılarıyla 26 Ekim'de Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.

  • Şehir Düşünce, Dünyanın Her Yerinde
    24 Eki Şehir Düşünce, Dünyanın Her Yerinde

    Dünyanın hemen her yerinden milyonlarca okuyucu, 30 bin üniversite ve kütüphane, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin yayınlarına ulaşabiliyor.

  • İlker Başbuğ: Bu Faktör Üzerinde Niçin Durulmuyor
    22 Eki İlker Başbuğ: Bu Faktör Üzerinde Niçin Durulmuyor

    ESKİ Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, son kitabı "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası"nın Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki D&R'da düzenlenen imza gününe katıldı.

  • Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
    22 Eki Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı

    AFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.

  • Afyonkarahisar Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
    22 Eki Afyonkarahisar Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı

    Kitap yazdığı sevgilisine ana haberde evlilik teklifi yaptıAFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.

  • Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
    22 Eki Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı

    AFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.

  • Mabel Matiz
    21 Eki Mabel Matiz

    Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 21 Ekim'de Beyrut Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Genç Yazar Alya Öztanyel Okurlarıyla Buluşuyor
    21 Eki Genç Yazar Alya Öztanyel Okurlarıyla Buluşuyor

    Henüz lise öğrencisiyken yazdığı “Karanlık Lise” ve “Karanlık Lise 2” kitaplarıyla özellikle gençler arasında fenomen haline gelen Alya Öztanyel, Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde 29 Ekim’de düzenlenecek imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluşacak.

  • Ahmet Beyler & Süpernova
    06 Eki Ahmet Beyler & Süpernova

    Ahmet Beyler ve Süpernova, 6 Ekim'de aynı sahneyi paylaşacak.

  • Mabel Matiz
    01 Eki Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 1 Ekim'de gerçekleşecek konseri Dorock XL sahnesinde.

  • Başbuğ Yeni Kitabını İmzaladı
    15 Eyl Başbuğ Yeni Kitabını İmzaladı

    Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ’15 Temmuz Öncesi ve Sonrası’ isimli kitabı için imza günü düzenledi.

  • Bodrum Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi
    15 Eyl Bodrum Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi

    Başbuğ'un imza gününe yoğun ilgiMUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un imza gününde okuyucuları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

  • Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi
    14 Eyl Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi

    MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un imza gününe, okuyucuları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

  • Türkiye'de 'Güç Uyanıyor'!
    09 Eyl Türkiye'de "Güç Uyanıyor"!

    Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile Türkiye'de "güç uyanıyor"!

  • Bilkom ve Warner Bros'tan İşbirliği
    07 Eyl Bilkom ve Warner Bros'tan İşbirliği

    Warner Bros, tüm dünyada milyonlarca insanın yakın takipçisi olduğu "Lego" ve "Star Wars" markalarının bir araya gelerek yarattığı, Star Wars çılgınlarını peşinden sürükleyecek "Lego Star Wars: Güç Uyanıyor/Lego Star Wars Force Awakens" oyunu; Warner Bros'un Türkiye'deki tek yetkili satış temsilcisi olarak anlaştığı Bilkom işbirliği ile oyun severlere sunuldu.

  • World Of Warcraft Gecesi Oyuncuları Bir Araya Getirdi
    06 Eyl World Of Warcraft Gecesi Oyuncuları Bir Araya Getirdi

    D&R Erenköy mağaza önünde düzenlenen aktivitede oyunseverler World of Warcraft müzikleri ve yarışmalar ile eğlenceyi doyasıya yaşadılar.

  • Mabel Matiz
    03 Eyl Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 3 Eylül akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.

  • Kırmızı Gibi Ödüller Markaların Yaratıcılığını Destekliyor'
    02 Eyl Kırmızı Gibi Ödüller Markaların Yaratıcılığını Destekliyor"

    Kuruluşunuzun pazarlama iletişim faaliyetlerinde yaratıcılık nasıl bir yer tutuyor, rol oynuyor?

  • İşte Wow: Legion Gece Açılışı
    01 Eyl İşte Wow: Legion Gece Açılışı

    Aral, D&R işbirliğiyle World of Warcraft: Legion oyuncularını muhteşem bir etkinlikte bir araya getirdi.

  • Mabel Matiz
    27 Ağu Mabel Matiz

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 28 Ağustos'ta gerçekleşecek konseri Club Sapphire'de.

  • Warcraft: Legion Heyecanı Dorukta!
    27 Ağu Warcraft: Legion Heyecanı Dorukta!

    30 Ağustos gecesi, World of Warcraft hayranları için unutulmaz bir gece olacak!

  • Akıllıkafa ve Dolukafa Minik Okurlarıyla Buluşuyor!
    24 Ağu Akıllıkafa ve Dolukafa Minik Okurlarıyla Buluşuyor!

    Akıllı Buluşlar Öykü Dizisi ile keşifleri öyküleştirerek minik okurlarına doğanın aslında tek dostumuz ve yaşam kaynağımız olduğunu anlatan Filiz Tosyalı, okurlarıyla buluşuyor!

  • 75 Bin E-kitap Satıldı!
    12 Ağu 75 Bin E-kitap Satıldı!

    D&R'ın Nisan ayında Türkiye'ye getirdiği e-kitap devi Kobo ile son dönemde e-kitap okuma oranı yükseldi.

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