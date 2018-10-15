- 15 Eki Eskişehir ve Edirne'de 'Mustafa Kemal' Coşkusu
GAZETECİ Yılmaz Özdil yeni kitabı 'Mustafa Kemal'i Eskişehir ve Edirneli okurları için imzaladı.
- 07 Nis Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Kort Dergisi'ne Konuştu
Çağla Büyükakçay: TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı sabırsızlıkla bekliyorum.
- 05 Nis D&r 20. Yılında 200 Milyon Ziyaretçi Ağırlayacak
Türkiye'ye kitap okumayı sevdirmek üzere yola çıkan D&R, 20. yaşını kutluyor.
- 02 Nis Gani Müjde, İmzaladığı Kitabına Okurunun Karikatürünü de Çizdi
BODRUM'da yaşayan mizah yazarı ve yönetmen Gani Müjde, 'Nbr Cnm' isimli kitabını D&R Mağazası'nda okurları için imzaladı.
- 31 Mar Aytemiz'den Motorcu Dostu Istasyon Projesi
Aytemiz'den motorcu dostu istasyon projesiBuse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Motorcu Dostu projeleri ile motosiklet kullanıcılarına özel ünitelerle hizmet verildiğini açıkladı.
- 31 Mar Aytemiz'den Motorcu Dostu İstasyon Projesi
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Motorcu Dostu projeleri ile motosiklet kullanıcılarına özel ünitelerle hizmet verildiğini açıkladı.
- 28 Mar D&R'dan otomobil dolusu kitap sürprizi!
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, yeni yıla heyecan katan çekilişinin büyük ödülü 'Suzuki Baleno'yu kazanan talihliyi açıkladı.
- 28 Mar D&r'dan Otomobil Dolusu Kitap Sürprizi
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, yeni yıla heyecan katan çekilişinin büyük ödülü "kitap dolu Suzuki Baleno"yu Emre Tolan'ın kazandığını açıkladı.
- 20 Mar Hayranları Mazhar Alanson'u imza gününde Sarı Laleler'le karşıladı!
Yoğun ilgi gören imza gününde hayranları Mazhar Alanson'a Sarı Laleler şarkısına atıfta bulunarak çiçek hediye etti.
- 17 Mar Bursa? da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile 13'üncü Eğitim Fuarı'nın kapıları yarın açılıyor.
- 17 Mar Dha Yurt Bülteni-10
KURTULMUŞ'TAN HALEP'TEKİ CAMİ SALDIRISI AÇIKLAMASI (EK)1)"BU MİLLET EMPERYALİST ÇAPULCULARA MÜSAADE ETMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ"Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehitlikleri ziyaret eden 100...
- 17 Mar Bursa'da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor
– TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile 13'üncü Eğitim Fuarı'nın kapıları yarın açılıyor.
- 11 Mar Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 11 Mart'ta Route Denizli sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 07 Mar Türkiye'de En Çok Kadınlar Kitap Satın Alıyor
D&R'ın yaptığı incelemeye göre, Türkiye'de kitapların yüzde 64'ünün kadınlar tarafından satın alındığı açıklandı.
- 04 Mar Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 4 Mart'ta Dedeman Otel Şanlıurfa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 03 Mar Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 3 Mart'ta Salon Elit Batman sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 22 Şub Aydın Doğan Vakfı'ndan Geleceğin İletişimcilerine Ödül
AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması'nda genç iletişimler ödüllendirildi.
- 18 Şub Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 18 Şubat akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.
- 11 Şub Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 11 Şubat akşamı IF Performans Hall Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşuyor.
- 09 Şub Azra Kohen, 14 Şubat'ta D&R İstinye Park'ta kitaplarını imzalıyor
Fi-Çi-Pi serisinin yazarı Azra Kohen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde D&R İstinye Park'ta okurlarıyla buluşacak; bu özel günün anısına kitaplarını imzalayacak.
- 07 Şub Cenk Eren Sevgililer Günü'ne özel albümünü imzalıyor
Cenk Eren, Sevgililer Günü öncesinde aşk dolu 'Ferdi Özbeğen Şarkıları' albümünü 12 Şubat Pazar günü 15.00'te D&R Suadiye'de 'aşk'la imzalayacak.
- 04 Şub Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 4 Şubat'ta Dorock XL sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 31 Oca Konsola İki Yeni Oyuncu
RIG serisinin yeni modelleri olan RIG 400 HS ve RIG 400 HX, konsol oyunlarının müdavimlerine heyecan katacak.
- 28 Oca Dha Yurt Bülteni - 13
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, evinde gözaltına alındıDİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
- 28 Oca Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu
MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.
- 28 Oca Mersin - Deniz Türkali, Okurları Ile Buluştu
Deniz Türkali, okurları ile buluştuMERSİN'e gelen ünlü oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.
- 28 Oca Deniz Türkali, Okurları ile Buluştu
MERSİN'e gelen oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.
- 16 Oca D&R'da yeni atama
D&R'da "Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine perakende sektörünün başarılı isimlerinden Mehtap Alp atandı.
- 16 Oca Hediye Deneyimini Değiştiren Uygulama:
Mobil hediye gönderme uygulaması Jestiniyap, Türkiye'nin hediyeleşme alışkanlıklarını değiştirmek ve jest yapmaya yepyeni bir boyut kazandırmak için yola çıktı.
- 12 Oca Playstation Vr, Satışta!
Sanal gerçeklik deneyimini oyuncuların oyunun dünyasına taşıyan PlayStation VR, 1699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.
- 11 Oca Playstation Vr, 24 Ocak'ta Türkiye'de!
Sanal gerçeklik deneyimini oyuncuların oyunun dünyasına taşıyan PlayStation VR, 1.699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatıyla 24 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.
- 04 Oca 2016'nın En Çok Dinlenen ve Okunan Yapımları Belli Oldu
2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunları belli oldu. Listeye göre, yerli müziklerde Tarkan'ın "Ahde Vefa" albümü en çok satanlar listesinde birinciliği göğüsledi.
- 29 Ara 2016'da En Çok Tarkan Dinledik, Kırmızı Saçlı Kadın Okuduk ve FIFA 17 Oynadık!
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunlarını açıkladı.
- 24 Ara Plantronics Artık D&r'larda
Türkiye'deki kulaklık potansiyelini değerlendiren Plantronics, bundan böyle D&R mağazalarında yerini alıyor.
- 24 Ara Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 24 Aralık akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.
- 21 Ara Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi
Sony'den 31 Aralık'a kadar oyunlarda indirim kampanyası var. Kaçırmayın!
- 17 Ara Ps4 Oyunlarında Yılsonu İndirimi
Sony, 16 – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere, oyunlarda indirim kampanyası düzenliyor.
- 16 Ara Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 16 Aralık'ta gerçekleşecek konseri Ooze Venue sahnesinde.
- 10 Ara Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 10 Aralık'ta Hayal Kahvesi Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 09 Ara Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 9 Aralık'ta Hayal Kahvesi Gaziantep sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 08 Ara Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 8 Aralık'ta Hayal Kahvesi Adana sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 06 Ara Yılmaz Özdil, Eskişehir'deki Kurtuluş Müzesi'ne Hayran Kaldı
İMZA günü için Eskişehir'e gelen gazeteci- yazar Yılmaz Özdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte gezdiği Kurtuluş Müzesi'ne hayran kaldığını söyledi.
- 03 Ara Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 3 Aralık'ta Dorock XL sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 26 Kas Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 26 Kasımda Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 20 Kas Black Friday" İndirim Rüzgarı Esiyor
En sevilen PS4 oyunlarında "Black Friday" indirim rüzgârı esiyor: "Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu" 129 TL!
- 19 Kas Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümüyle 19 Kasım'da Tudors Alanya sahnesinde.
- 19 Kas Ps4 Oyunlarında Black Friday Kampanyası
En sevilen PS4 oyunlarında "Black Friday" indirim rüzgarı esiyor.
- 18 Kas Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümüyle 18 Kasım'da Tudors Arena sahnesinde.
- 18 Kas Plantronics'ten Backbeat Pro2
Plantronics, 24 saat kesintisiz kullanım özelliğiyle BackBeat PRO2'yi kullanıcıların beğenisine sunuyor.
- 13 Kas Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı
DOĞAN Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Bodrum'da 'Kızlarıma Notlar' isimli kitabını okurları için imzaladı.
- 13 Kas Kızlarıma Notlar'ı Bodrum'da Okurları İçin İmzaladı
DOĞAN Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Bodrum'da 'Kızlarıma Notlar' isimli kitabını okurları için imzaladı.
- 13 Kas Bodrum Kızlarıma Notları Bodrum'da Okurları Için Imzaladı
Doğan Holding Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Kızlarıma Notlar" isimli kitabını okurları için imzaladı.
- 11 Kas Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 11 Kasım'da Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 07 Kas İstanbul'da Yalın İzdihamı
Pop müziğin başarılı ismi Yalın, 5 Kasım Cumartesi günü Kanyon D&R'da yüzlerce seveniyle imza gününde buluştu.
- 03 Kas Mount & Blade: Warband, Ps4'te!
Türk yapımı ünlü RPG oyunu "Mount & Blade: Warband" PS4 platformunda.
- 01 Kas İşte Playstation4 Pro'nun Fiyatı
PlayStation 4 Pro tüm dünya ile aynı anda 10 Kasım'da satışta.
- 28 Eki Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 28 Ekim'de gerçekleşecek konseri Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde.
- 26 Eki Mabel Matiz
Mabel Matiz sevilen şarkılarıyla 26 Ekim'de Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.
- 24 Eki Şehir Düşünce, Dünyanın Her Yerinde
Dünyanın hemen her yerinden milyonlarca okuyucu, 30 bin üniversite ve kütüphane, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin yayınlarına ulaşabiliyor.
- 22 Eki İlker Başbuğ: Bu Faktör Üzerinde Niçin Durulmuyor
ESKİ Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, son kitabı "15 Temmuz Öncesi ve Sonrası"nın Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki D&R'da düzenlenen imza gününe katıldı.
- 22 Eki Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
AFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.
- 22 Eki Afyonkarahisar Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
Kitap yazdığı sevgilisine ana haberde evlilik teklifi yaptıAFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.
- 22 Eki Kitap Yazdığı Sevgilisine Ana Haberde Evlilik Teklifi Yaptı
AFYONKARAHİSAR merkezli uydu üzerinden yayın yapan 'Kanal 3 Televizyonu'nun spikeri Nail Azbay, adına kitap yazdığı sevgilisine ana haber bülteni sonunda evlilik teklifi yaptı.
- 21 Eki Mabel Matiz
Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 21 Ekim'de Beyrut Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
- 21 Eki Genç Yazar Alya Öztanyel Okurlarıyla Buluşuyor
Henüz lise öğrencisiyken yazdığı “Karanlık Lise” ve “Karanlık Lise 2” kitaplarıyla özellikle gençler arasında fenomen haline gelen Alya Öztanyel, Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde 29 Ekim’de düzenlenecek imza günü etkinliğinde okurlarıyla buluşacak.
- 06 Eki Ahmet Beyler & Süpernova
Ahmet Beyler ve Süpernova, 6 Ekim'de aynı sahneyi paylaşacak.
- 01 Eki Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 1 Ekim'de gerçekleşecek konseri Dorock XL sahnesinde.
- 15 Eyl Başbuğ Yeni Kitabını İmzaladı
Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ’15 Temmuz Öncesi ve Sonrası’ isimli kitabı için imza günü düzenledi.
- 15 Eyl Bodrum Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi
Başbuğ'un imza gününe yoğun ilgiMUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un imza gününde okuyucuları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
- 14 Eyl Başbuğ'un İmza Gününe Yoğun İlgi
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un imza gününe, okuyucuları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
- 09 Eyl Türkiye'de "Güç Uyanıyor"!
Bilkom ve Warner Bros işbirliği ile Türkiye'de "güç uyanıyor"!
- 07 Eyl Bilkom ve Warner Bros'tan İşbirliği
Warner Bros, tüm dünyada milyonlarca insanın yakın takipçisi olduğu "Lego" ve "Star Wars" markalarının bir araya gelerek yarattığı, Star Wars çılgınlarını peşinden sürükleyecek "Lego Star Wars: Güç Uyanıyor/Lego Star Wars Force Awakens" oyunu; Warner Bros'un Türkiye'deki tek yetkili satış temsilcisi olarak anlaştığı Bilkom işbirliği ile oyun severlere sunuldu.
- 06 Eyl World Of Warcraft Gecesi Oyuncuları Bir Araya Getirdi
D&R Erenköy mağaza önünde düzenlenen aktivitede oyunseverler World of Warcraft müzikleri ve yarışmalar ile eğlenceyi doyasıya yaşadılar.
- 03 Eyl Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü "Gök Nerede'den şarkılar seslendireceği konseriyle 3 Eylül akşamı IF Performans Hall Ataşehir'de sevenleriyle buluşuyor.
- 02 Eyl Kırmızı Gibi Ödüller Markaların Yaratıcılığını Destekliyor"
Kuruluşunuzun pazarlama iletişim faaliyetlerinde yaratıcılık nasıl bir yer tutuyor, rol oynuyor?
- 01 Eyl İşte Wow: Legion Gece Açılışı
Aral, D&R işbirliğiyle World of Warcraft: Legion oyuncularını muhteşem bir etkinlikte bir araya getirdi.
- 27 Ağu Mabel Matiz
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, son albümü Gök Nerede'nin 28 Ağustos'ta gerçekleşecek konseri Club Sapphire'de.
- 27 Ağu Warcraft: Legion Heyecanı Dorukta!
30 Ağustos gecesi, World of Warcraft hayranları için unutulmaz bir gece olacak!
- 24 Ağu Akıllıkafa ve Dolukafa Minik Okurlarıyla Buluşuyor!
Akıllı Buluşlar Öykü Dizisi ile keşifleri öyküleştirerek minik okurlarına doğanın aslında tek dostumuz ve yaşam kaynağımız olduğunu anlatan Filiz Tosyalı, okurlarıyla buluşuyor!
- 12 Ağu 75 Bin E-kitap Satıldı!
D&R'ın Nisan ayında Türkiye'ye getirdiği e-kitap devi Kobo ile son dönemde e-kitap okuma oranı yükseldi.