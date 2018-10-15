04 Oca 04 Oca

2016'nın En Çok Dinlenen ve Okunan Yapımları Belli Oldu

2016 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyunları belli oldu. Listeye göre, yerli müziklerde Tarkan'ın "Ahde Vefa" albümü en çok satanlar listesinde birinciliği göğüsledi.