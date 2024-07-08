ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Teksas eyaleti yeniden kasırgaya dönüşen Beryl fırtınasının gelişi nedeniyle alarm durumuna geçti.
Hava tahmincileri fırtınanın bugün erken saatlerde karaya ulaştığında yıkıcı rüzgarlar ve 25 santimetreye kadar yağmur getirebileceği uyarısında bulunuyor. Eyaletin en büyük limanlarından bazıları hazırlık amacıyla kapatılırken, bölge sakinleri elektrik kesintileri konusunda endişeli.
Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı vurarak tropikal fırtınaya dönüşmeden önce Karayipler'de en az 10 kişinin ölümüne neden olan Beryl kasırgası gelmeden önce Teksas'ta yaşayan 1 milyon kişi ciddi şekilde uyarıldı.
Kasırganın Galveston ve Corpus Christi şehirleri arasına ulaşması ve 2. kategori seviyesine ulaşması bekleniyor; bu da saatte 177 km hıza kadar çıkabilen rüzgarlara dayanabileceği anlamına geliyor.
Yetkililer, Karayipler'deki kadar güçlü olmasa bile Teksas'ta ve iç kesimlerde Houston şehrine kadar yaygın elektrik kesintilerine ve aksamalara yol açabileceğini söylüyor. Öte yandan tüm gemi hareketleri ve kargo operasyonları da kısıtlandı.
Son Dakika › Dünya › 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi - Son Dakika
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